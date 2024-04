Dybala dopo DDR: Paulo vuole restare, i Friedkin trattano il rinnovo

AS ROMA NEWS – Dopo il rinnovo di contratto di Daniele De Rossi, quello di Paulo Dybala. Dan e Ryan Friedkin stanno cominciando a lavorare alacremente per mettere le prime fondamenta della Roma del prossimo futuro.

Il discorso con la Joya, che a suon di magie sta convincendo i texani a puntare ancora su di lui con un nuovo contratto, potrebbe essere rimandato a fine stagione, quando i risultati della squadra saranno stati raggiunti e sarà il momento di tirare le somme.

La volontà di Dybala, i cui numeri lo accostano a Batistuta (33 gol realizzati, ma in 17 partite di meno), è quella di regalare alla Roma la qualificazione alla prossima Champions, ma anche e soprattutto la vittoria dell’Europa League, ingiustamente sottratta ai giallorossi lo scorso anno per l’arbitraggio di Taylor.

Paulo vuole restare alla Roma, i Friedkin vogliono blindarlo con un nuovo contratto: l’intenzione è eliminare la clausola rescissoria che si attiverà in estate e che Paulo non vuole esercitare se avrà garanzie di un nuovo accordo con il club giallorosso. De Rossi non vuole veder partire la Joya e il club è contento delle sue prestazioni, ma serve una prima mossa per intavolare la trattativa e non andare troppo per le lunghe, anche perché diverse società di Premier League e della Saudi Pro League hanno mostrato interesse. La risposta di Dybala però è sempre stata la stessa: aggiornamento a fine stagione, priorità alla Roma.

