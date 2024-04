I Friedkin alzano la voce: i tifosi applaudono e attaccano la Lega, Casini costretto a chiudere i social

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Applausi ai Friedkin, che finalmente si sono fatti sentire con il Palazzo attraverso un duro comunicato di protesta per la scelta di far recuperare Udinese-Roma il 25 aprile, in barba alle richieste del club di posticiparla a maggio, in concomitanza con Atalanta-Fiorentina.

Ma anche una marea di insulti all’indirizzo di Casini e della Lega Calcio che hanno costretto il presidente stesso a chiudere i commenti sui social. Casini è stato preso di mira dopo la nota piccata del club giallorosso, furioso perché il match con i friulani impedisce l’anticipo di Napoli-Roma (in programma domenica 28 alle 18), togliendo quindi ai giallorossi un giorno per preparare la sfida con il Bayer Leverkusen.

La Lega si è difesa citando il regolamento, che vuole i recuperi entro 15 giorni. Da qui la decisione di non accettare la richiesta della Roma, che voleva andare oltre il termine consentito.

Dal 6 agosto 2020, in quattro stagioni targate Friedkin, la Roma conta 59 partite internazionali, tra cui due finali consecutive. La gestione Pallotta si fermò a 58 match europei, mentre il record appartiene alla famiglia Sensi con 132 gare tra il 1993 e il 2011.

Fonte: Corriere della Sera