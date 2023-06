Dybala, due offerte dalla Premier. Ma la Joya non molla la Roma: “Ci vediamo a luglio”

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Nessuna offerta dall’Arabia Saudita. Ma dalla Premier League la musica pare essere diversa.

Paulo Dybala sembra aver iniziato a muovere l’interesse di qualche club inglese, tanto che all’agente del calciatore argentino sarebbero arrivate due proposte di squadre che, però, non giocheranno la Champions League l’anno prossimo. E dunque non dovrebbero tentare troppo l’attaccante.

Dybala, in partenza per gli Stati Uniti con la sua compagna per le meritate vacanze, è stato informato dal suo agente, ma l’argentino non sembra particolarmente interessato a lasciare Trigoria. Ai compagni di squadra ha detto “ci vediamo i primi di luglio”, a conferma che l’argentino non ha intenzione di cambiare casacca.

Dybala è legato ai giallorossi fino al 2025 ma ci sono due clausole, una per l’Italia (20 milioni di euro) e una per l’estero (12 milioni) con condizioni diverse per farle scattare. La Roma può annullarla in caso di offerta di un club della serie A, aumentando lo stipendio di Dybala da 3,8 a 6 milioni, mentre per le offerte dall’estero l’ultima parola spetterebbe al giocatore.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere della Sera