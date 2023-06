Scamacca ha scelto la Roma

AS ROMA NEWS – Scamacca vuole la Roma. Fosse per l’attaccante, ci sarebbero pochi dubbi su come finirebbe questo intreccio di mercato che riguarda anche Milan, Inter e West Ham.

Già, perchè gli inglesi, proprietari del cartellino, non si sono ancora decisi a cedere il proprio attaccante con la formula del prestito: dopo aver speso 36 milioni di euro più altri sei di bonus per prelevarlo lo scorso anno dal Sassuolo, ora il West Ham spera di rientrare del proprio investimento.

La Roma, così come Milan e Inter, hanno già effettuato dei sondaggi: l’opzione Scamacca intriga Tiago Pinto, che però al momento è alle prese con le cessioni. Fino al 30 giugno il gm è concentrato a realizzare i 32 milioni di euro di plusvalenze che servono a rispettare gli accordi presi con la Uefa.

Soldi che potrebbero arrivare anche dalla cessione di Frattesi: la Roma ha diritto al 30% della vendita del calciatore, e spera che Carnevali possa monetizzare al massimo gli interessi che il calciatore ha attratto su di sé anche dall’estero.

Tornando a Scamacca, la Roma ha trovato già una bozza d’accordo con l’entourage dell’ex Sassuolo. Resterebbe dunque da perfezionare l’accordo col West Ham, che in questa fase iniziale del mercato spinge per cedere a titolo definitivo il calciatore. Pinto attende, sapendo che alla fine gli inglesi accetteranno di cedere Scamacca in prestito, per provare a rivalutare l’investimento fatto lo scorso anno.

