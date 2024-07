Dybala, è il mese della verità: la Joya torna a Roma in anticipo e incontra Ghisolfi

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Il mese della verità per Paulo Dybala inizia oggi. Perchè dal primo luglio si attiva l’ormai nota clausola rescissoria con cu l’argentino potrebbe liberarsi per 12 milioni, e che durerà fino al 31 prossimo.

La tentazione Premier resta forte: l’unico club che ha dato qualche timido segnale è stato il Manchester United, voci che però sono rimaste tali tra tiepide conferme e più decise smentite. Dal canto suo, Paulo Dybala non ha intenzione di andarsene, la sua priorità resta la Roma e anche per questo la Joya ha deciso di anticipare il rientro nella Capitale tre giorni prima del raduno.

A Roma Dybala si trova bene, è un idolo indiscusso dei tifosi e De Rossi ne ha parlato sempre in termini entusiastici. Smaltita la delusione per la mancata convocazione in Coppa America, la Joya ha lavorato tanto durante questo periodo per presentarsi tirato a lucido il giorno del raduno, lunedì prossimo a Trigoria.

Lui però nella Capitale tornerà qualche giorno prima per incontrare il nuovo direttore sportivo e capire il progetto tecnico che ha in mente sia per lui che per la squadra. In ballo anche l’ipotesi di un prolungamento: Dybala potrebbe accettare una spalmatura dell’ingaggio, e magari l’eliminazione della clausola. Che da oggi fino al 31 luglio agiterà le voci di mercato dell’argentino.

