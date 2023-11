Dybala e Lukaku fanno gli straordinari. Chance per Aouar e Celik, rimpianto Azmoun

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Cambi sì, ma senza esagerare. Josè Mourinho aggiusterà qualcosa nell’undici titolare che affronterà stasera il Servette, specialmente a centrocampo, ma non stravolgerà l’assetto della squadra.

A partire dalla difesa: Mancini dovrà stringere i denti, ed è pronto a farlo pur di comporre il solito terzette formato con Lllorente e Ndicka, tre centrali di cui Mou non può fare a meno viste le assenze di Smalling e Kumbulla.

A centrocampo cominciano i dubbi: l’unico sicuro di giocare dall’inizio è Bove, mentre in regia spazio a uno tra Paredes e Cristante. L’altra maglia da intermedio finirà sulle spalle o di capitan Pellegrini o di Houssem Aouar, con l’algerino che dovrà sfruttare la nuova occasione dopo le ultime opache apparizioni.

Sulle fasce pare certa la presenza di Celik a destra e El Shaarawy a sinistra, con Dybala e Lukaku destinati a fare gli straordinari. Tutti i giornali oggi puntano ancora sulla coppia titolare, con Belotti destinato nuovamente a fare la panchina. Il rimpianto più grande di Mourinho è non avere a disposizione Azmoun: l’iraniano avrebbe fatto molto comodo al tecnico per far rifiatare uno dei due titolari. La speranza è che Pinto riesca a trovargli un posto in lista Uefa per il prossimo gennaio.

Fonti: Il Tempo / Il Messaggero / Gasport / Corsport