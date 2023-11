Roma all’attacco

AS ROMA NEWS – “Dobbiamo vincere, il pareggio non serve a niente. Dobbiamo rischiare tutto per vincere la partita perché il problema non è la qualificazione, ma arrivare primi nel girone“. Josè Mourinho sintetizza con queste parole la partita di questa sera, dove la Roma affronterà il Servette nel penultimo match del girone G di Europa League.

Dopo la brutta sconfitta di Praga, i giallorossi sono chiamati a battere gli svizzeri oggi e lo Sheriff all’Olimpico tra due settimane, e possibilmente realizzando tanti gol. L’obiettivo infatti non è passare il turno, ma farlo da primi. Un particolare non da poco, che permetterebbe alla Roma di evitare un playoff che si preannuncia terribile (diverse big della Champions, dal PSG al Manchester United rischiano di giocarlo) e volare direttamente agli ottavi di finale di marzo.

Molto dipenderà anche da quello che farà oggi lo Slavia a Tiraspol: in caso di vittoria dei cechi, insieme a quella dei capitolini, ogni discorso verrebbe rimandato all’ultima giornata. La differenza reti in quel caso sarebbe decisiva: la Roma potrebbe tentare la goleada contro lo Sheriff, compito più agevole rispetto a stasera. Il Servette sta attraversando un momento d’oro (ora è secondo nel proprio campionato, e punta alla vetta, distante appena due punti) e non vorrà fare brutta figura davanti al proprio pubblico.

Per questo stasera sarà importante prima di tutto vincere. Se poi la Roma ci riuscisse con qualche gol di scarto, tanto meglio. Ecco allora che Mourinho chiederà ai suoi più coraggio. In campo ci andrà una squadra più offensiva (probabile l’impiego di El Shaarawy con Dybala o Belotti e Lukaku), che avrà come compito quello di portare l’assalto alla porta difesa da Frick. Gol e punti sono l’obiettivo. Per riuscirci servirà una squadra molto diversa rispetto a quella distratta e spenta di Praga.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini