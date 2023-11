Europa League, Mou con l’incubo playoff: dal PSG allo United, quante big a rischio “retrocessione”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Vincere a tutti i costi. Il diktat di Mourinho per la partita di stasera è stato lanciato. La Roma vuole evitare il rischio playoff che si materializzerebbe in caso di arrivo al secondo posto nel girone di Europa League, concreto dopo il passo falso di Praga di qualche settimana fa.

Chi arriva dietro infatti dovrà giocarsi lo spareggio di febbraio contro le squadre che retrocederanno dalla Champions League, e cioè le terze classificate dei gironi della coppa dalle grandi orecchie. E a una sola giornata dalla fine della fase preliminare, sono tante le big che rischiano di scivolare in Europa League. Andiamo a vedere quali.

Nel girone A il Bayern è sicuro del primo posto, mentre per assegnare le altre piazze sarà necessario attendere l’ultima giornata: Copenaghen (5), Galatasaray (5) e Manchester United (4) si giocano tutto al fotofinish. Nel girone B Arsenal e PSV sono già qualificate agli ottavi, mentre Lens e Siviglia si giocheranno il terzo posto, con i francesi favoriti avendo due risultati su tre nell’ultimo incontro da giocare in casa.

Nel gruppo C Real Madrid già qualificato, il Napoli secondo è a un passo dagli ottavi. Il terzo posto dovrebbe andare al Braga, con l’Union Berlino verso l’eliminazione. Nel gruppo D dovrebbe scivolare in Europa League il Salisburgo (Inter e Real Sociedad già qualificate), mentre nel raggruppamento E già ai play off di Europa League il Feyenoord.

Dal gruppo F scenderà una big: sarà decisivo l’ultimo turno, ma a rischiare sono PSG, Milan e Newcastle. Nel gruppo G già decisa la terza classificata, lo Young Boys che divide il secondo posto nel campionato svizzero con il Servette, avversario della Roma in Europa League. Si chiude con il gruppo H: già agli ottavi Barcellona, il secondo e terzo posto se li giocheranno Porto e Shakhtar nell’ultimo match, con gli ucraini che dovranno vincere in Portogallo per evitare il playoff di Europa League.

Giallorossi.net – G. Pinoli