L’agente di Spinazzola: “La Roma sta faticando, ma la sua è un’ottima stagione. Rinnovo? Discorsi prematuri, ha tante opportunità”

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Davide Lippi, agente di Leonardo Spinazzola, ha parlato così del suo assistito, in scadenza di contratto a giugno con il club giallorosso che ad oggi non sarebbe così propenso a rinnovare il suo contratto: “La stagione di Leonardo? Bene, secondo me è di grande profitto.

Sta facendo un po’ fatica in generale la Roma, come squadra. In alcune partite hanno sofferto, ma il giocatore è forte e di livello internazionale. Ancora è giovane, ha trent’anni e tutto per fare una carriera importante. Ora è a scadenza, vedremo l’anno prossimo cosa farà, ci sono tante opportunità che valuteremo”.

“Per il rinnovo ancora i discorsi sono prematuri, il calciatore è molto sereno. Ha un’età tale per cui non è condizionato, gioca e dà il massimo per la Roma, per il resto c’è tempo. Naturalmente andando a scadenza è normale che abbia tante attenzioni…”

