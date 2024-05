Dybala e Paredes ok per il Genoa. Dubbio El Shaarawy, si prepara Baldanzi

AS ROMA NEWS – De Rossi con il dubbio El Shaarawy alla vigilia di Roma-Genoa, ultima partita di questo campionato che si giocherà davanti al pubblico dell’Olimpico.

Ieri il Faraone ha svolto lavoro differenziato, e dunque la sua presenza domani sera è in dubbio: sarà decisiva la rifinitura di oggi per chiarire le condizioni del Faraone. Se non dovesse farcela, più probabile l’impiego di Baldanzi in tandem con Dybala (recuperato) che non quello di Zalewski.

Diversi ballottaggi anche in difesa: Ndicka parte favorito su Smalling per una maglia da titolare accanto a Mancini, mentre a destra è Kristensen ad avere più chance di giocare dall’inizio rispetto a Celik.

A centrocampo invece pochissimi dubbi: De Rossi confermerà il trio di titolari formato da Cristante, Paredes e Pellegrini. Il campionato, e l’avventura in giallorosso, rischia invece di essere già finita per tre calciatori: Spinazzola e Renato Sanches sono alle prese con i soliti guai muscolari, mentre Karsdorp è ormai finito ai margini delle rotazioni sulla destra in attesa di una cessione in estate.

