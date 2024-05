Roma, sarà rivoluzione in attacco: Lukaku saluta, Abraham vuole la Premier

AS ROMA NEWS – Terzini, centrocampisti e ali. Queste le priorità di Daniele De Rossi per il prossimo mercato estivo che l’allenatore vivrà da protagonista insieme al nuovo direttore sportivo, il francese Florent Ghisolfi.

Ma, tra prestiti e possibili cessioni, potrebbe essere necessario rivoluzionare anche il parco attaccanti nella rosa giallorossa. Se il futuro di Dybala senza Champions resta incerto, lo è molto meno quello di Romelu Lukaku: il belga giocherà domani sera la sua ultima partita all’Olimpico, poi a giugno farà ritorno al Chelsea.

Gli inglesi proveranno a venderlo a peso d’oro (42 milioni la richiesta) forti dei numeri realizzati in stagione dal belga nonostante il rendimento altalenante: 20 gol e 4 assist per un calciatore ancora perfettamente integro e sempre a disposizione del proprio tecnico. Cifre, tra costo del cartellino e stipendio, impossibili per la Roma.

I giallorossi non hanno intenzione di spendere nemmeno i 12,5 milioni previsti per il riscatto di Sardar Azmoun, che dunque farà rientro al Bayer Leverkusen. Se i tedeschi saranno pronti a trattare il prezzo al ribasso, si potrebbe intavolare una nuova trattativa: deciderà, nel caso, De Rossi.

Chi vorrebbe lasciare Trigoria è Tammy Abraham, il cui sogno è tornare a giocare in Premier League. Ma non sarà facile piazzarlo dopo un anno caratterizzato da un lungo infortunio e un rientro in campo non troppo fortunato. L’unica speranza per lui è che qualche club inglese sia disposto a prenderlo in prestito e che la Roma acconsenta. Ci saranno poi da piazzare Belotti e Shomurodov, due centravanti di ritorno che non avranno una nuova chance in giallorosso.

A quel punto De Rossi e Ghisolfi dovrebbero rifare completamente il reparto avanzato: di sicuro, con la partenza di Lukaku, la Roma dovrà lavorare sodo per trovare un nuovo centravanti titolare da cui ripartire il prossimo anno. Se poi anche Abraham dovesse salutare, bisognerà trovare anche un secondo attaccante da alternare al primo. Insomma, il lavoro del nuovo direttore sportivo si preannuncia molto complesso.

Fonte: Il Messaggero

