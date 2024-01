Dybala, esami ok: solo un sovraccarico muscolare, oggi la decisione per Milan-Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Lesioni muscolari scongiurate per Paulo Dybala, che oggi ha sostenuto degli esami strumentali approfonditi alla coscia dopo il fastidio avvertito contro la Lazio.

I controlli non hanno evidenziato nessun problema particolare: per la Joya solo un sovraccarico muscolare. Oggi l’attaccante effettuerà un test e insieme a Mourinho verrà deciso se convocarlo o meno per Milan-Roma.

Fino a ieri sembrava scontata la sua assenza a San Siro, ma già da stamattina filtrava più ottimismo: Dybala può addirittura farcela per la trasferta di Milano.

Giallorossi.net – A. Fiorini