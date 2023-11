Dybala fa 30: compleanno con Messi, ma prenota un trofeo con la Roma

AS ROMA NEWS – Paulo Dybala compie oggi trent’anni. Un compleanno da festeggiare allenandosi con i compagni della nazionale argentina, accanto a Messi, nel centro di Ezeiza intitolato 8 mesi fa proprio alla Pulce.

Reduce da un derby deludente, la Joya ha numeri non esattamente incoraggianti in questo inizio di stagione: otto partite disputate, sei saltate per infortunio, una doppietta segnata all’Empoli il 17 settembre. Il suo score personale, tra coppa e campionato, finisce lì.

Al ritorno in Italia, proverà a sbloccarsi in campionato già a partire da Roma-Udinese del 26 novembre, contro la sua vittima preferita a cui ha segnato 12 volte. Ma la sua ambizione vola molto più in alto: arrivato a Trigoria per vincere un trofeo in giallorosso, l’anno scorso ha accarezzato il sogno, poi svanito bruscamente anche grazie alle “disgrazie” di Taylor.

Quest’anno però Dybala vuole assolutamente riuscire ad alzare una coppa al cielo con la Roma: non è una novità che la squadra, Mourinho in testa, abbia la ferma intenzione di riprovarci con l’Europa League. Ma anche la Coppa Italia non verrà snobbata. Perchè un titulo è sempre un titulo.

