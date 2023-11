Roma, flop palle inattive: Mou aspetta i rientri dei suoi specialisti

NOTIZIE AS ROMA – Da arma segreta a arma spuntata. Le palle inattive un tempo erano il fiore all’occhiello della Roma di Mourinho, ma quest’anno la musica è profondamente cambiata. In peggio.

Appena due gol su calcio d’angolo in stagione per i giallorossi, un bottino magrissimo se si pensa che nelle due annate precedenti la squadra aveva realizzato 25 reti complessive tra corner e punizioni. La causa di questo flop? Di certo non l’addestramento, dato che Mou lavora tantissimo su questo aspetto in allenamento.

A mancare sono gli interpreti migliori di questa specialità: la partenza di Ibanez, l’assenza di Smalling e quella di Lorenzo Pellegrini, unita spesso e volentieri a quella di Dybala, hanno pesato tantissimo sul magro bottino di quest’anno.

Ecco perchè adesso Mourinho aspetta con ansia i rientri del centrale inglese, uno degli specialisti migliori nel gioco aereo, e del capitano giallorosso, il tiratore scelto dei calci piazzati che ha la squadra.

Fonti: Corriere dello Sport / Corriere della Sera / Il Tempo