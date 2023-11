Pinto, occhi puntati in Sudamerica: perde Marcos Leonardo ma mette nel mirino Montoro

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Tiago Pinto deve rinunciare a Marcos Leonardo dopo averlo corteggiato a lungo durante lo scorso mercato estivo. Il gm avrebbe voluto tentare un nuovo assalto in inverno, ma una serie di circostante sfavorevoli stanno rendendo quasi impossibile l’affare.

I problemi in difesa, l’abbondanza in attacco, e la concorrenza sempre più numerosa (e insidiosa) per il giovane centravanti brasiliano stanno spingendo Pinto verso altri obiettivi.

Per il reparto arretrato, oltre a Dier e Kiwior, nel mirino del gm ci sono Chalobah e Sarr. Ma in attacco il gm giallorosso continua a guardare i giovani più interessanti del Sudamerica. Stando a quanto racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ora c’è Alvaro Montoro ad attirare le attenzioni della Roma.

Fantasista con la maglia numero 10 del Velez Sarsfield, l’argentino è un trequartista che si distingue per una tecnica di base eccezionale e una maggiore maturità calcistica. Montoro è considerato uno dei giovani più promettenti non solo nel calcio argentino, ma anche nell’intera regione sudamericana.

Attualmente gioca con la seconda squadra del Velez Sarsfield e fa parte della nazionale under 17 dell’Argentina. Dopo la scottatura con Marcos Leonardo, ora Pinto non vuole farsi sfuggire anche quest’altro giovane talento del calcio sudamericano.

Fonte: Gazzetta dello Sport