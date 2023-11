Sarr e Chalobah, la Roma bussa alla porta del Chelsea

AS ROMA NEWS – Con Kumbulla ancora ai box e il rientro di Chris Smalling che resta un’incognita al momento di difficile risoluzione, la Roma deve pensare di rimpolpare seriamente il reparto arretrato se vuole sperare di garantire a Mourinho una rosa all’altezza della Champions.

Se all’indisponibilità dell’albanese, il cui recupero al 100% da un infortunio grave è cosa lunga, e a quella del centrale inglese aggiungiamo anche l’imminente partenza di Evan Ndicka per la coppa d’Africa, capiamo come le cose per l’allenatore diventeranno molto complicate a gennaio.

Fortunatamente il mercato invernale potrà venire in soccorso della Roma: sarà necessario rinforzare il reparto dei centrali difensivi con uno, se non due difensori. Su Smalling infatti si parla di un interesse dei club sauditi, e in caso di cessione Tiago Pinto dovrà rimpiazzare adeguatamente l’ex Manchester United.

Il gm è già al lavoro per dare la caccia ai rinforzi, considerando che quest’anno non ci saranno pause nel periodo di Natale. Dunque Mourinho ha bisogno di difensori il prima possibile. La caccia è aperta soprattutto in Premier League, con il mirino puntato in direzione Londra.

Eric Dier era il primo obiettivo, ma l’infortunio di Van de Ven complica le cose. Jakub Kiwior dell’Arsenal piace parecchio, ma i Gunners non sembrano intenzionato a lasciarlo partire in prestito. Ecco perchè Pinto sta guardando con grande interesse in direzione Chelsea, dove (non) giocano due difensori che piacciono: Mangala Sarr e Trevoh Chalobah.

Entrambi non hanno ancora visto il campo sotto la guida di Pochettino. Il primo, 24 anni, è un difensore di piede mancino di cui si parlava un gran bene ai tempi del Nizza, ma il salto in Premier non è stato ben assorbito dal ragazzo, che ha faticato parecchio a imporsi. Poco fortunati i prestiti al Porto e al Monaco, che ha deciso di non riscattarlo. Ora il ragazzo sta aspettando una nuova occasione.

Diverso il discorso di Chalobah: il difensore di piede destro originario della Sierra Leone ha avuto modo di farsi apprezzare nel Chelsea, anche se trovando poco spazio e continuità. Vicino al prestito già la scorsa estate, ora il centrale dal fisico imponente non sta giocando con i Blues e in inverno può partire. Su di lui però ci sono anche Inter e Milan.

