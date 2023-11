Giudice Sportivo: Mancini entra in diffida, 15mila euro di multa alla Roma

NOTIZIE ROMA CALCIO – Terminata la dodicesima giornata di campionato, il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, ha comunicato le decisioni assunte.

La Roma ha ricevuto 15mila euro di multa “per avere suoi sostenitori, durante la gara, lanciato un petardo oltre a numerosi fumogeni ed oggetti di vario genere nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; per avere inoltre, durante la gara, lanciato tre petardi e numerosi fumogeni ed oggetti di vario genere nel recinto di giuoco“.

Per quanto riguarda i calciatori giallorossi, Gianluca Mancini ha ricevuto il quarto cartellino giallo, motivo per cui entra in diffida e alla prossima ammonizione sarà squalificato. Terza sanzione per Romelu Lukaku, seconda per Evan Ndicka e prima per Sardar Azmoun. Prima ammonizione anche per il match analyst Giovanni Cerra.