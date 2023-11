ULTIME DA TRIGORIA – Sanches e Pellegrini al lavoro per ritrovare la forma migliore. Assenti i nazionali, in gruppo i Primavera

AS ROMA NOTIZIE – La Roma è tornata ad allenarsi questa mattina a Trigoria dopo lo zero a zero del derby che ha lasciato inalterate le chance dei giallorossi nella corsa al quarto posto.

Tanti gli assenti in casa giallorossa visti gli impegni delle nazionali. Josè Mourinho ha dunque attinto a piene mani dalla Primavera giallorossa, con diversi “bambini” chiamati ad allenarsi con i grandi.

Regolarmente in gruppo Lorenzo Pellegrini, che sfrutterà le due settimane di sosta per allenarsi al meglio e prepararsi al rientro in campo contro l’Udinese alla ripresa del campionato.

Ok anche Renato Sanches, che ha giocato uno spezzone del derby confermando di essere ancora palesemente in ritardo di condizione: anche per lui questi giorni dovranno servire per ritrovare la forma migliore.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini