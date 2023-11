Napoli, De Laurentiis ha scelto Mazzarri per il dopo Garcia: ritorno in azzurro a distanza di 10 anni

ALTRE NOTIZIE – E’ già finita l’avventura di Rudi Garcia alla guida del Napoli. L’ex allenatore della Roma, in bilico dopo i risultati altalenanti di inizio stagione, paga a caro prezzo la sconfitta interna contro l’Empoli.

Una pioggia di fischi aveva accompagnato l’uscita dal campo della squadra partenopea. Poi, dentro il Maradona, è avvenuto un confronto tra l’allenatore francese e il patron De Laurentiis, sceso negli spogliatoi dopo il ko con i toscani per un colloquio con il tecnico alla presenza della dirigenza del club.

Dopo il lungo faccia a faccia, la scelta drastica del presidente: Rudi Garcia non sarà più l’allenatore del Napoli. L’esonero è deciso, e a breve sarà reso noto con un comunicato ufficiale.

Al posto di Garcia non arriverà Antonio Conte, che non è voluto subentrare a stagione in corso sulla panchina azzurra, ma nemmeno Igor Tudor, ex tecnico di Verona e Olympique Marsiglia, che chiedeva garanzie di rinnovo al termine di questi sei mesi e non era disposto ad accettare un incarico ad interim.

La scelta dunque è caduta sul grande ex Walter Mazzarri, che dopo un incontro con De Laurentiis nella mattinata di oggi ha dato piena disponibilità ad accettare una proposta a tempo limitato. Nelle prossime ore verrà formalizzato l’addio di Garcia e annunciato l’arrivo del tecnico toscano, che torna sulla panchina del Napoli a distanza di dieci anni.

Giallorossi.net – F. Turacciolo