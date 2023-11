“ON AIR!” – ROSSI: “La Roma deve fare la corsa al quinto posto, può valere la Champions”, VISNADI: “E’ destinata a restare fuori dalle prime quattro”, LO MONACO: “Servono due difensori forti, ma ne hai le possibilità?”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Il pareggio nel derby me lo prendo come uno scampato pericolo, anche alla luce delle crisi di Napoli e Milan. Se poi guardo il calendario e vedo le squadre che dobbiamo affrontare, c’è bisogno di fare il salto di qualità. Ma sono mourinhano, e come lui aspetto che stavolta alla ripresa del campionato si possa ragionare su Pellegrini, Renato Sanches, Dybala, e che si possa vedere quasi tutta la rosa a dispsizione. Siamo a tre punti dal quarto posto, tra mille difficoltà. Io tra un altro mesetto e mezzo vorrei avere ancora questa ambizione per poter lottare per la Champions…”

David Rossi (Rete Sport): “La Roma, se levi la partita con la Salernitana, col Verona, col Milan, col Genoa, con l’Inter…beh ha fatto un grande campionato! Tra un po’ arriveremo a dire queste cose qua… Siamo a tre punti dal quarto posto? Sì ma anche con mille squadre davanti… Nonostante il Milan e il Napoli facciano schifo, tu resti ancora dietro. A oggi, noi dobbiamo fare la corsa sul quinto posto, perchè stante così le cose l’Italia è in vantaggio sulla Francia nel ranking Uefa e potrebbe portare in Champions 5 squadre l’anno prossimo…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “La Roma dopo 12 partite ha 18 punti, che è la media più bassa degli ultimi dieci anni. Io non respiro quella sensazione di fastidio nell’ambiente per questo tipo di rendimento, ma tutto sommato di accettazione…Se la Roma avesse avuto i favori del Milan ora sarebbe quarta? Sì’, ma potrei pure dire che se non si fosse suicidata con Salernitana e Verona oggi starebbe in zona Champions. Ma io di torti arbitrali subiti dalla Roma che hanno inciso sul risultato finale faccio fatica a ricordarli…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Se Mourinho vuole andare in Arabia, o i Friedkin non hanno intenzione di trattenerlo, la domanda è: chi ci prendiamo? E’ un tema molto delicato, siamo nella stessa posizione del Napoli senza Spalletti. I fatti sono che la Roma gioca male, che ora le aspetta un calendario molto difficile, e che contro le big ha sempre perso o pareggiato. Se la Roma non arriva in Champions o non vince l’Europa League sta fuori da tutto, e per di più non mi sono manco divertito…ma fine a quando sei a tre punti dal quarto posto e in corsa in coppa…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Su Smalling in questo momento si legge di tutto e il contrario di tutto. La realtà è che sta fuori dal 1 settembre, e non è ipotizzabile una data di rientro. Magari domani torna a Trigoria e dice “sono pronto per giocare contro l’Udinese“, ma sorprenderebbe tutti, anche sé stesso. Oggi si parla di un ritorno a dicembre, ma potrebbe anche essere gennaio. La realtà è che a oggi Smalling non può dare una mano alla Roma, e sarebbe come dire che deve rinunciare a Lukaku, è un perno di questa squadra. A oggi l’unica soluzione è intervenire sul mercato, ma dovresti comprare due difensori forti, perchè uno non ti basta. Ma non so se hai la condizione finanziaria per farlo, ma anche quelle tecniche, perchè poi li devi inserire nella lista Uefa: per farli giocare in Europa, dovresti toglierne altri…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Mi viene da ridere a sentire che il problema della Roma è la coppia Dybala-Lukaku. Per me il problema è un altro: ma la manovra della squadra consente di sfruttare il potenziale di quella coppia? Per me è questa la domanda. La Roma nelle ultime tre partite su quattro ha calciato un calcio d’angolo. Uno. E’ la fotografia di una squadra che non attacca, non tira in porta, non produce gioco offensivo…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Ci sono dei momenti in cui lo schema va per conto suo, e sono i grandi giocatori che risolvono le partite per conto proprio. I giocatori sono capaci di inventarsi le situazioni, e i grandi campioni devono trovare delle qualità per andare oltre. Questa storia degli schemi…io non ho visto un cavolo di schema, l’Inter ha vinto con un cross sbagliato e con un rigorino… I giocatori nella Roma vogliono sempre palla sui piedi, ma così diventa difficile, devi muoverti… Alla Roma è mancata un’identità che doveva tirarti fuori da alcune partite che avrebbero dovuto avere un andamento diverso. Ora serve recuperare un paio di calciatori, non dico tutti ogni domenica, ma se tu hai in più Smalling e Pellegrini, puoi dare un assetto alla squadra per poter recuperare. Anche perchè le altre non mi sembrano perfette. La soluzione può essere giocare un po’ più avanti, rischiando di perdere qualche partita, ma provando a vincerne qualcuna in più…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Il problema della Roma non è la mancanza di alternative, ma di gioco. La Roma non gioca, ragazzi… Sugli scontri diretti, la Roma ha pareggiato solo con la Fiorentina, poi gli scontri diretti li perde tutti, raccoglie briciole… Il problema è quello, se non fai risultati con le big non vai da nessuna parte. Mourinho si è inventato la storia del fatto che il campionato è partito dalla quarta giornata, che è una cosa che fa ridere, non si capisce perchè. Tutti hanno assenze, la Juve ha avuto Vlahovic fuori, eppure sta lì. Il problema non sono le assenze…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Totti ha detto quello che dico sempre, che la Roma ha una squadra forte e ha una coppia di attaccati che è la più forte del campionato. Il problema è di gioco, perchè i valori ci sono e gli infortunati li hanno anche gli altri. Totti è sempre stato molto protettivo nei confronti di Mourinho, ma ora anche lui lo ha detto…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “La Roma continua a sbagliare partite, il derby fa parte di queste, perchè dovevi provare a vincerlo. Il problema della Roma è come gioca. E’ una scelta il fatto di giocare in questo modo, ma chi lo fa deve accettarne le responsabilità e le critiche. A me la Roma non piace come gioca, e non è destinata ad arrivare tra le prime quattro. Non è un modo giusto di proporsi per le individualità che ha. Io preferisco chi gioca a calcio: Fiorentina, Atalanta, Bologna prendono più la mia simpatia, e scalano la gerarchia dei miei pronostici. La Roma è colpevole di sé stessa…”

Redazione Giallorossi.net