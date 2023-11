Roma, emergenza difesa. A gennaio Ndicka saluta, Mou chiede subito un rinforzo: c’è Kiwior

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Il ritorno a pieno regime di Chris Smalling è ancora un miraggio, con i malumori che crescono a Trigoria. Tiago Pinto sta già muovendosi a caccia di rinforzi per la difesa, e questo significherà dire addio a Marcos Leonardo, finito nel mirino di top club europei.

Ma l’emergenza nel reparto arretrato richiede interventi mirati fin da gennaio, il mese che segnerà la partenza di Evan Ndicka per la coppa d’Africa. Josè Mourinho rischia di ritrovarsi senza mezza difesa e chiede acquisti. Lo Special One avrebbe riabbracciato volentieri Eric Dier, ma il difensore è tornato a giocare titolare nel Tottenham dopo il recente infortunio di Micky Van de Ven.

Piace molto Radu Dragusin del Genoa, ma il 21enne rumeno sta giocando molto bene e i liguri lo hanno blindato fino al 2027, e non lo cederanno a gennaio, consapevoli di avere diverse pretendenti per il proprio calciatore in vista della prossima estate.

E’ allora il nome di Jakub Kiwior, 23 anni, quello che si fa con maggiore insistenza per la Roma. L’ex Spezia, ora all’Arsenal, è dietro a Saliba e Gabriel Magalhaes nelle gerarchie dei Gunners e da agosto ha giocato solo 4 partite in Premier League. Pinto lo vorrebbe avere in prestito.

Infine, è stato offerto Finn van Breemen classe 2003 del Basilea, qualche dubbio sull’età e l’inesperienza. A Mourinho serve un giocatore pronto subito e che magari già conosca la Serie A. Come Kiwior.

Fonti: Il Messaggero / Leggo