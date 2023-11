Smalling, c’è la svolta: dice sì alle terapie mediche, può tornare in 15-20 giorni

AS ROMA NEWS – Dopo settimane di tribolazioni, consulti ed esami strumentali, ora Chris Smalling sembra finalmente vedere la luce in fondo al tunnel.

Fermo da due mesi e mezzo per un problema, una tendinite al tendine rotuleo, che solitamente è curabile nel giro di 20/30 giorni al massimo, ora per il centrale inglese è finalmente arrivata la svolta.

Stando a quanto racconta l’edizione odierna de Il Messaggero, dopo la risonanza magnetica effettuata a Villa Stuart la scorsa settimana, il giocatore ha accettato di sottoporsi a delle terapie mediche, le stesse che hanno aiutato Dybala a recuperare dal problema al collaterale mediale, che possono risolvere il suo problema nel giro di 15-20 giorni.

Smalling non ce la farà a tornare in campo per Roma-Udinese, in programma per il 26 novembre, ma dovrebbe essere nuovamente a disposizione di Mourinho per i primi di dicembre, quando la Roma affronterà fuori casa il Sassuolo.

Fonte: Il Messaggero