Roma col mal di gol, Mou pensa a una formula più offensiva

AS ROMA NEWS – Avere una coppia come quella formata da Dybala e Lukaku ma non metterla mai in condizione di poter far male alle difese avversarie è un delitto che la Roma non può permettersi.

In tre delle ultime quattro partite, compresa quella di Praga in coppa, i giallorossi sono rimasti a secco nonostante la presenza costante del centravanti belga, che nel corso delle partite sbraccia platealmente all’indirizzo dei compagni chiedendo palloni giocabili.

Gli expected goals sono impietosi e parlano chiaro: 0,12 a Milano contro l’Inter, 0,30 a Praga con lo Slavia, 0,34 nel derby di domenica scorsa. La Roma non spreca davanti alla porta: non ci tira proprio. Un bel problema a cui porre rimedio.

Lukaku appare stanco, Dybala non è ancora vicino alla migliore condizione fisica. Mou spera di riaverli al top dopo la sosta. Intanto il tecnico studia soluzioni per metterli più spesso in condizione di giocare palloni nella trequarti avversaria: il ritorno di Pellegrini sarà fondamentale in tal senso. Serve una figura di raccordo tra centrocampo e attacco che possa dare più qualità alla mediana.

Prezioso poi il recupero graduale di Renato Sanches, altro giocatore che può cambiare volto alla mediana se in grado di giocare a certi ritmi. Contro l’Udinese, se la sosta non giocherà altri brutti scherzi, è possibile vedere una Roma rinnovata nell’undici titolare. Con la speranza che questo possa dare più sostanza all’attacco.

Fonti: Il Messaggero / Corsport / Leggo