Dybala fa progressi e spinge per esserci col Lecce. Ma il futuro è un rebus: l’Atletico è in pressing

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Paulo Dybala spinge per esserci contro il Lecce. L’argentino sta lavorando sodo per poter recuperare in tempo per la gara di pasquetta contro i salentini alla ripresa del campionato.

La Joya oggi si è allenato individualmente, ma in campo e lavorando con il pallone. Nei piani della Roma e dell’argentino c’è il rientro in gruppo per la prossima settimana, tra martedì e mercoledì.

Visto l’infortunio di Azmoun e la squalifica di Pellegrini, la presenza di Dybala contro il Lecce sarebbe molto importante per dare più qualità alla manovra offensiva dei giallorossi.

Intento dalla Spagna continuano ad aleggiare le sirene sull’attaccante ex Juventus: l’Atletico Madrid è ancora interessato a Dybala in vista dell’estate, tentato dal prezzo basso della clausola rescissoria dell’argentino.

Qualora il club spagnolo dovesse essere pronto a versare i 13 milioni di euro necessari a liberare la Joya, sarebbe poi decisiva la volontà del calciatore, che ha un contratto con la Roma fino al 2025 che non è stato ancora ridiscusso con il club.

Fonti: Corrieredellosport.it / estadiodeportivo.com