La Roma perde Azmoun ma ritrova Abraham e spera in Dybala

AS ROMA NEWS – Apprensione per Sardar Azmoun. L’attaccante iraniano effettuerà nuovi controlli nelle prossime ore dopo quelli effettuati con l’Iran: per lui si sospetta uno stiramento del tendine del ginocchio con uno stop che dovrebbe andare dal mese al mese e mezzo.

Se questa previsione fosse confermata dagli esami con la Roma, De Rossi rischia di perdere il suo centravanti di scorta per il finale di stagione. Una tegola che sarà parzialmente colmata dal rientro in campo di Tammy Abraham. L’attaccante inglese sta aumentando i giri del motore in allenamento, e nel giro di un paio di settimane sarà pronto anche a tornare a giocare una partita ufficiale.

L’incognita è legata alla condizione fisica dell’inglese: dopo la lunga inattività durata quasi un anno, pensare di riavere subito un Abraham al top è pura utopia. E questo può essere un problema per le rotazioni De Rossi visti i tanti impegni ravvicinati in programma nel mese di aprile.

Intanto per la ripresa del campionato il tecnico conta di riavere sia Dybala che Lukaku a disposizione: il belga è tornato ad allenarsi con la sua nazionale, mentre l’argentino dovrebbe rientrare in gruppo a Trigoria la prossima settimana. Per la Roma riavere la Joya sarà fondamentale, specialmente perchè a Lecce non ci sarà capitan Pellegrini, fermo per squalifica.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!