Dybala, futuro incerto: la Roma vuole blindarlo, ma le sirene dalla Spagna…

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il futuro di Paulo Dybala resta in bilico, e con l’estate sempre più vcina si comincia a stagliare all’orizzonte una possibile telenovela a puntate con le big europee (Spagna in testa) pronte a tentarlo.

L’agente del calciatore, Jorge Antun, domenica era presente all’Olimpico e resterà in Italia per tutta la settimana. La Roma, che punta a blindare la Joya con un aumento di contratto a 6 milioni di euro che di fatto eliminerebbe la clausola rescissoria di 12 milioni valida per l’estero, potrebbe incontrarlo a giorni.

Il problema è che per il momento, scrive la Gazzetta dello Sport, Dybala prende tempo: il futuro di Josè Mourinho e la qualificazione alla prossima Champions sono le condizioni necessarie e sufficienti per spingerlo a restare a Roma. In caso contrario, tutto verrebbe rimesso in discussione.

Nel frattempo dalla Spagna nuove voci su un interessamento di Real Madrid e Barcellona per la Joya spaventano i giallorossi, anche se il futuro della panchina dei Blancos deve essere ancora deciso, e al Barça si parla anche del ritorno di Messi. Prima che la Roma possa arrivare alla cancellazione della clausola bisognerà aspettare.

