Mou studia una nuova Roma

AS ROMA NEWS – La crisi del gol in casa giallorossa sta facendo riflettere Josè Mourinho. Tammy Abraham, dopo un paio di prestazioni che lasciavano sperare in una rinascita, è tornato a essere il giocatore abulico e inconsistente di inizio stagione.

Il problema è che anche Andrea Belotti, più generoso e volitivo, non ha risolto il problema del gol nell’attacco romanista: il Gallo in campionato è ancora all’asciutto. Per questo Mourinho, scrive l’edizione odierna di Leggo, sta pensando a un cambio radicale.

Per ora il 4-2-3-1 verrà rimesso in cantiere, per tornare al più solido e collaudato 3-4-2-1. Con qualche novità. Il rientro di Cristante in mediana “spingerà” Wijnaldum sulla trequarti al fianco di Pellegrini, che sarà più libero dal lavoro di copertura.

In attacco fuori tutti e due i centravanti, con Dybala che agirà da falso nove. Questa dunque la rivoluzione tattica su cui sta lavorando Mourinho per risolvere il problema del gol dentro la Roma. Un sistema di gioco che potrebbe esordire già sabato prossimo a Torino.

Fonte: Leggo