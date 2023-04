Tifosi a Rotterdam e curva Sud a rischio chiusura: oggi la verità

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Questo martedì 4 aprile è un giorno segnato sul calendario dalla tifoseria romanista, specie quella più calda.

Oggi infatti si saprà se le autorità olandesi vieteranno la trasferta a Rotterdam ai supporter giallorossi in vista della partita Feyenoord-Roma, gara di andata dei quarti di finale dell’Europa League.

Dopo la decisione del Viminale di proibire la presenza nella Capitale dei tifosi olandesi, è probabile (ma non scontato) che venga deciso lo stesso per i romanisti. Oggi se ne saprà di più.

Attesa anche per le decisioni del Giudice Sportivo, che arriveranno in giornata, sui cori a Stankovic piovuti dalla Sud in occasione di Roma-Sampdoria: scontata una multa pesante, ma è possibile anche la squalifica (con la sospensiva) della curva romanista.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport