“ON AIR!” – PIACENTINI: “La Roma può ancora arrivare seconda, il 7 maggio giornata decisiva”, LO MONACO: “Da Mou messaggi all’interno e all’esterno di Trigoria”, FOCOLARI: “Vuole il rinnovo”, CORSI: “Che ci facciamo senza giocatori?”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La Roma può ancora arrivare seconda. C’è questa forbice tra il secondo e l’ottavo posto. Anche loro (la Lazio, ndr) non possono essere così sicuri: hanno Milan, Inter e Juve da affrontare. Ci sono due giornate da segnare in rosso sul calendario: quelle del 30 aprile, dove c’è Roma-Milan e Inter-Lazio, e poi c’è il 7 maggio con Atalanta-Juventus, Milan-Lazio e Roma-Inter. Si affronteranno tutte e sei le squadre che si giocano un posto in Champions…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La storia di Mourinho è chiara: lui vuole rimanere se ha una squadra, non la più forte del mondo, perchè questa è la nostra storia. Per il FPF però non si può spendere più di tanto, e questo mi fa pensare che Mou non rimarrà. Se lo fa senza avere giocatori importanti, con tutta la stima che ho per lui, ma che ci faccio con Mourinho senza calciatori? La storia del progetto di tre anni era una stupidaggine. C’è stata un momento della loro breve storia in cui c’era un cauto ottimismo e in cui si pensava di vincere in tre anni con Mou, adesso invece con le ultime di Pinto sull’accordo con la Uefa non mi fido. Poi magari Mou rimane e fa un altro miracolo con una squadra non fortissima…”

Paolo Cento (Rete Sport): “Io non sono così sicuro che rimanga, anche se scommetterei che l’anno prossimo resterà alla Roma. Lui ha ancora la possibilità di fare un gradino nelle sua carriera, e non so quanto la Roma gli dia garanzia di farlo. Con la Champions, Mourinho e una campagna acquisti, resta alla Roma. Ma senza Champions, non so…ma non perchè ha qualcosa contro la Roma, ma perchè la sua carriera è a un momento di svolta. La Roma non può permettersi di perdere Dybala: tutti questi sold out è anche legata alla presenza dell’argentino, che rappresenta con Mourinho un richiamo enorme…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Alcuni dei giocatori che tornano a disposizione di Mourinho dopo la squalifica mi preoccupano. Il Torino è una squadra balorda, è una squadra che ti marca a uomo, in tutte le parti del campo, e in casa sono chiamati a fare una partita di un certo tipo. La Roma non può permettersi di snobbare nulla, deve fare il massimo sia in campionato che in Europa League. C’è Torino e poi Feyenoord, che è un deja vu. Il Toro è una squadra balorda, il Feyenoord sta dominando l’Eredivisie. Sono due partite che mi preoccupano. Se tu porti a casa punti da Torino, poi c’è Lazio-Juventus e qualcosa succederà, per cui tu comincia a portare a casa punti…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Le parole di Mourinho non sono dichiarazioni di rottura. Lui ha parlato di sentimenti profondi, ha parlato di amore, sono state parole importanti. Ma ha tenuto a specificare che non ha ancora preso nessuna decisione sul suo futuro. Però non mi piace il discorso sui contratti, quando io firmo prendo un impegno e non sono libero di fare altri pensieri. Quando lui dice quelle cose, da una parte fa sapere dentro casa che qualcosa bisogna sistemare, e cioè che non vuole più girarsi verso la panchina e vedere i bambini, ma dall’altra manda un messaggio verso l’esterno. Lui dice: “Se qualcuno vuole parlare con me, io sto qua“. E questo gli farà comodo, perché avere un’offerta un mano gli potrà dare più potere contrattuale quando andrà a parlare con Friedkin…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Mou per restare chiederà la possibilità di migliorare la squadra. Lui è inserito benissimo nel contesto di romanità, e penso che sia soltanto una questione di cercare di capire se questa squadra può essere migliorata con due o tre giocatori che possono farti fare quel salto di qualità importante. In avanti in questo momento non so dare più giudizi, sia Abraham che Belotti stanno rendendo troppo poco, e ci sarà da fare delle valutazioni…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Io penso che dietro alle parole di Mourinho ci sia la richiesta di un rinnovo di contratto. E come lo chiede? Chiedendo tanto. Lui dirà: “Voglio un rinnovo di contratto e tre acquisti di un certo livello“. Non so se i Friedkin potranno darglielo per via del patto con la Uefa, ma questo Mou proverà a fare. Io penso che se arriva una squadra importante che gli offre un posto, Mourinho se ne va. Ma di squadre superiore alla Roma non ce ne sono tante: 4-5 in Premier, 2-3 in Liga, una in Francia e una in Germania. Altrimenti cercherà di alzare la voce per avere qualcosa in più, ma senza offerte resterà…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Io penso che Mourinho chiederà soprattutto giocatori. Se gli diranno che non si potranno fare grandi cose, penso che resterà alla Roma per mancanza di offerte. Lui si mette sempre nelle condizioni di essere creditore anziché debitore, e lui ha anche un debito con la Roma che gli ha fato la possibilità di restare ad allenare ad alto livello, che gli ha dato tanti soldi e un mercato ricco, spendendo tanto di stipendio per giocatori come Dybala, Matic, Wijnaldum, Belotti. Non sono tante le società che possono permettersi tutto questo, al di fuori della Premier… Mou deve stare attento, i Friedkin non li conosciamo bene, non so se mettersi in questa posizione può scatenare una loro reazione… Mi rifiuto di pensare che Mou possa solo chiedere, deve anche dare. E se non arriva in Champions, a quel tavolo ci arriverebbe senza carte in mano…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “Mourinho non è che lo scopriamo oggi. I Friedkin non si fanno ricattare dal suo modo di fare, secondo me terranno il punto. Ma Mourinho ha ben massaggiato una buona parte della stampa, e poi ha tutto il popolo romanista dalla sua. Per cui la sua capacità di vendersi rimane intatta. Aspetterà di capire se qualcuno di più ambizioso lo contatterà. Però l’epoca del moruinhismo, anche per ragioni anagrafiche, non è ancora così forte in Europa. Lui ha 60 anni, ci sono 40enni a spasso di uguale carisma e meno spigolosi per le proprietà. Questa storia che la Roma non ha fatto mercato non è vera, i giocatori presi a parametro zero a 6-7 milioni di stipendio sono acquisti pesanti per le casse della società…”

