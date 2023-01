Dybala, giù il cappello: una magia e Roma ai quarti

AS ROMA NEWS – Ci pensa ancora una volta lui. Con una giocata da campione del Mondo. Paulo Dybala fa impazzire l’Olimpico e regala a una Roma volenterosa ma spuntata i quarti di finale della Coppa Italia.

Il Genoa, sceso in campo per non prenderle, deve arrendersi davanti alla magia di un giocatore superiore agli altri per distacco: nonostante l’impegno della squadra, poi incensato da Mourinho nel post partita, la Roma non era riuscita a trovare la strada del gol fino a quando Paulo non ha deciso che fosse arrivato il momento di imprimere una svolta al match.

Zaniolo ce la mette tutta, ma non segna nemmeno a porta vuota. Abraham continua a fare mezzo passo avanti e due indietro, non riuscendo a sfruttare il gol pesante di Milano come molla per sbloccarsi definitivamente, alimentando i dubbi sul fatto che il suo sia un problema mentale più che tecnico.

La squadra, che ieri ha fatto vedere qualche timido progresso sul piano della manovra, continua comunque ad avere un problema serio lì davanti. L’attacco senza Dybala segna col contagocce. Se poi ci si mette anche la sfortuna (clamoroso palo di Pellegrini, poi finito di nuovo ko) le partite come quelle di ieri rischiano di complicarsi oltre misura.

“Paulo ha un profumo diverso“, ammetterà Mourinho a fine partita. “Ci sono squadre che ne hanno 4 o 5 di calciatori come lui, chi ne ha 11, chi 20. Noi non ne abbiamo né 7 né 8“, la spietata riflessione dell’allenatore. Che però centra dolorosamente nel segno. Per quanto Dybala sia un giocatore diverso dagli altri, la Roma non può pensare di fare affidamento solo e soltanto su di lui.

Un vecchio problema, che la squadra si è trascinata dietro per tutta la prima parte del 2022 e che continua a evidenziarsi anche in questo nuovo anno. E se così stanno le cose, non resta altro che augurarsi che l’argentino possa mantenersi integro il più a lungo possibile. Nell’attesa che rientri anche Wijnaldum, l’altro calciatore che in questa Roma potrebbe fare la differenza. Non resta che incrociare le dita.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini