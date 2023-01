Zaniolo, Mou contro Candela: “Critiche che aprono le porte ai fischi”. L’ex terzino: “Non volevo fare polemica”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Non sono sfuggite a molti le frasi pronunciate ieri da Josè Mourinho nel corso dell’intervista a Sport Mediaset al termine di Roma-Genoa di Coppa Italia, nel quale l’allenatore ha attaccato un ex giallorosso reo di aver criticato Zaniolo e di aver trascinato con sé anche il pubblico romanista.

“L’unica cosa che mi è dispiaciuto della partita è stato qualche fischio a Zaniolo – ha dichiarato Mou a fine partita -. Quando tu hai una persona che prende uno stipendio dalla Roma e davanti ai microfoni fa critiche a un giocatore, apre la porta perchè la gente sente chi ha storia in questo club. La mia storia è piccola ma magari la gente mi sente: non fischiate i miei giocatori, che danno tutto quello che hanno…”

Il riferimento pare fosse a Vincent Candela, ex terzino della Roma che per anni ha lavorato nei canali del club giallorosso. Il francese aveva espresso delle perplessità su Zaniolo nel corso di una recente intervista: “Mi aspetto di più dalla squadra e anche da Zaniolo. Ovvio che da lui mi aspetti più assist e gol. È stato male per due anni e non è facile tornare in grande forma. Ma se lui, Abraham, Pellegrini, Dybala e tutti gli altri insieme faranno bene, ci possiamo togliere delle soddisfazioni come abbiamo fatto l’anno scorso”.

Ma ad aver infastidito Mou potrebbero essere state anche le dichiarazioni di Candela al termine di Milan-Roma quando, ospite di DAZN, ha rimproverato i giocatori per i festeggiamenti al gol di Abraham: “Io sono romanista, ma mi dispiace quando sento queste cose. Non è la strada giusta per arrivare al massimo. La Roma ha giocato solo cinque minuti, il punto è importante ma non c’è niente da festeggiare. Questo mi piacerebbe trasmettere ai giocatori. Per cui mi dispiace quando sento che i giocatori sono contenti per il pareggio. La prossima volta dovrebbero giocare un po’ di più“.

Candela, sorpreso dalle parole di Mourinho, ieri sui social si è difeso così: “Non credo e non penso che la gente ha fischiato Nicolò per le mie dichiarazioni. Mi dispiacerebbe tanto perché chi mi conosce sa… a volte, quando mi chiedono, posso dire la mia sulla Roma, però sempre con grande rispetto e amore per questa società, squadra, allenatore vincente e popolo Romanista. Non volevo fare polemica. Non mi appartiene. Un abbraccio a tutti e sempre forza Roma”.