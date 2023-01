MOURINHO: “La squadra ha dato il massimo. Sbagliato fischiare Zaniolo. Dybala è un’altra cosa. Le parole di Pinto? Non commento”

AS ROMA NEWS – Mister Josè Mourinho si presenta davanti ai microfoni dei giornalisti per commentare la prestazione dei suoi calciatori al termine di Roma-Genoa.

Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico portoghese sulla gara di Coppa Italia giocata questa sera allo Stadio Olimpico.

JOSE MOURINHO A MEDIASET

Troppa fatica prima del lampo di Dybala.

“La Roma dà sempre il massimo, per questo ho affetto per i miei ragazzi. Ho imparato da bambino che quando dai il massimo, non puoi fare di più. Unica cosa che mi è dispiaciuto è qualche fischio a Zaniolo. Per favore, non fischiate i miei giocatori che danno tutto quello che hanno…”

Pellegrini come sta?

“Qualche problema che vediamo domani. Avrei voluto risparmiare tutti e due, ma è stata una partita difficile. Paulo è uno di quei giocatori che fanno gli allenatori bravi. Ovviamente è lavoro di squadra, ma poi Paulo è un’altra cosa”.

Gli scontri tra tifosi di Roma e Napoli?

“Io sono allenatore, e secondo qualcuno alleno male…”

E’ d’accordo con Pinto sul fatto che la Roma è da Champions?

“Il direttore è il direttore, io non devo commentare se sono d’accordo o no”.