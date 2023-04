Dybala, gli esami di oggi confermano: nessuna lesione, può farcela per il Feyenoord

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Paulo Dybala può farcela. Gli esami svolti oggi dall’attaccante argentino lasciano ben sperare per Roma-Feyenoord.

La risonanza effettuata oggi infatti ha dato esito negativo: il giocatore non ha riportato alcuna lesione muscolare all’adduttore dopo il fastidio avvertito nel corso della gara di andata contro gli olandesi. Confermate dunque le prime indicazioni di ieri.

Lo riferisce in questi minuti Angelo Mangiante di Sky Sport. Sospiro di sollievo della Joya, che salterà Roma-Udinese per provare a recuperare in tempo per giovedì prossimo.

Buone notizie anche sul fronte Abraham, che non ha riportato problemi particolari alla spalla e dovrebbe essere anche lui a disposizione di Mourinho per l’atteso match di ritorno contro il Feyenoord.