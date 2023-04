Una Roma a parametro zero

AS ROMA NEWS – Quello della Roma sarà un altro mercato a parametro zero. Le limitazioni imposte dalla Fifa spingono Tiago Pinto a scandagliare le opportunità offerte dai giocatori in scadenza di contratto.

Per questo motivo il gm ha già bloccato Houssem Aouar, 24 anni, centrocampista di qualità del Lione che può giocare da mezzala o da trequartista. Occasione ghiotta che il portoghese non voleva lasciarsi scappare: le visite mediche al Campus Biomedico sono un segnale forte che l’accordo è praticamente fatto.

L’arrivo del franco-algerino potrebbe rimettere in discussione la permanenza di Gini Wijnaldum, ma qui le indiscrezioni si dividono tra chi assicura che la Roma farà di tutto per trattenere l’olandese a Trigoria nonostante l’accordo con Aouar e chi invece ipotizza un addio al giocatore del PSG per via del suo stipendio difficilmente sostenibile. Si vedrà.

Intanto in attacco si torna a fare il nome di Roberto Firmino, altro parametro zero che fa gola alla Roma. Il brasiliano, 32 anni, lascerà il Liverpool a fine stagione e Mourinho, a caccia di giocatori di qualità per il reparto avanzato, sarebbe ben contento di accoglierlo nella Capitale, a patto che arrivi anche un giocatore che abbia maggiore confidenza col gol. Per la difesa invece piacciono Ndicka e Soyuncu, entrambi a scadenza di contratto.

Fonti: La Repubblica / Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport