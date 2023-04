Pellegrini, contro l’Udinese ultima chance. Spazio a El Shaarawy e Belotti

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il momento nero di Lorenzo Pellegrini è proseguito anche a Rotterdam. Il rigore sbagliato contro il Feyenoord è forse il momento più basso della sua stagione, fino ad ora molto deludente.

Ma per lui non è ancora arrivato il momento di fermarsi. Le assenze di Dybala e Abraham contro l’Udinese domani sera spingerà Mourinho a rimandare in campo il centrocampista, schierato nel ruolo di trequartista alle spalle di Belotti. Se non è l’ultima occasione, poco ci manca.

Anche il Gallo è chiamato a dimostrare di meritarsi la Roma: fino a questo momento il suo score è decisamente deludente. Ora è il momento di buttarla dentro. A completare il reparto avanzato ci sarà El Shaarawy.

Occhio a un possibile cambio sulle fasce: Celik potrebbe tornare a giocare a destra, con Zalewski dirottato a sinistra e Spinazzola a riposo. Rifiata anche Matic: con Cristante a centrocampo giocherà Wijnaldum.

Fonte: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport