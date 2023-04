Via libera della Prefettura: oltre 5mila biglietti in più col Feyenoord

NOTIZIE AS ROMA – Una buona notizia per la Roma, una splendida notizia per i tifosi giallorossi in vista delle sfida di ritorno contro il Feyenoord, in programma giovedì prossimo.

La Prefettura, scrive oggi il Corriere dello Sport (J. Aliprandi), ha infatti dato il via libera all’apertura del settore distinti nord ovest, quello solitamente occupato dal tifosi ospiti ma che sarebbe rimasto vuoto nella gara di giovedì prossimo visto il divieto di trasferta ai tifosi olandesi.

Nel corso del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto

giovedì scorso dal Ministro Piantedosi, è arrivata la prima apertura alla richiesta del club giallorosso.

Ieri invece il via libera dalla Prefettura e l’ordinanza che ha dato quindi il permesso alla Roma di mettere in vendita cinquemila biglietti del settore. L’acquisto è riservato esclusivamente agli abbonati e al possessori della AS Roma Card che potranno comprare dei biglietti extra per amici e parenti.

Fonte: Corriere dello Sport