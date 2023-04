Dybala, oggi nuovi esami. Carica Abraham: l’inglese vuole esserci già domenica

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’emergenza attacco nella Roma potrebbe essere già esaurita nel volgere di qualche ora. I segnali che vengono da Trigoria sono di ottimismo, seppur cauto.

Gli infortuni occorsi a Dybala e Abraham nel corso di Feyenoord-Roma sembrano essere meno gravi del previsto. L’argentino oggi verrà molto probabilmente sottoposto a nuovi e più approfonditi controlli per capire come sta il suo adduttore e se potrà farcela per la gara di ritorno di Europa League.

Dopo lo sconcerto del De Kuip, ora c’è spazio per la speranza. Ma saranno decisivi i controlli che il giocatore effettuerà oggi.

Ancora più positive le sensazioni per Abraham: secondo la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini), la botta alla spalla destra è stata dolorosa, ma non necessita di intervento. Anzi, chi ha parlato col giocatore lo vede così carico da voler addirittura essere a disposizione contro l’Udinese.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Tempo / Il Messaggero