Roma, James Justin del Leicester il terzino individuato da Mou e Pinto per il prossimo anno

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Non solo Aouar. La Roma sta cominciando a muovere i primi passi in ottica mercato, e ora spunta anche il nome di un terzino destro che Tiago Pinto e Josè Mourinho vorrebbero portare a Trigoria in estate.

Il profilo su cui sono accesi i fari da qualche tempo è quello di James Justin, 25 anni, difensore inglese del Leicester City. L’indiscrezione, rivela il sito Calciomercato.com (F. Balzani), è nata dopo un colloquio con la CAA Stellar che cura tra gli altri gli interessi di Amrabat e Loftus-Cheek. Più che del centrocampista inglese (di cui si è parlato in questi giorni sui media) la chiacchierata sarebbe finita sul terzino destro.

Justin è attualmente ai box per un serio infortunio, la lacerazione del tendine di Achille, che lo sta tenendo lontano dai campi dallo scorso novembre. Nonostante questo particolare non irrilevante, Mourinho lo stima tanto e già aveva annotato il suo nome dopo la partita in Conference League dello scorso anno.

Il Leicester è vicino alla retrocessione e sa che non potrà trattenere molti dei suoi giocatori migliori. Justin è uno di questi. La Roma, ovviamente, non rischierebbe una grossa cifra visto l’infortunio recente. La formula sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto sui 20 milioni.

