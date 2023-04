“ON AIR!” – CORSI: “Sarebbe bastato Gabbiadini per battere il Feyenoord”, PUGLIESE: “Giovedì prossimo si può fare festa”, PRUZZO: “Ma chi glieli fa i due gol?”, ROSSI: “Questa fiducia generale mi preoccupa”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Risultato bugiardo, anche se il Feyenoord non ha rubato nulla. La Roma continua a trascinarsi dietro i soliti problemi. La Roma è più forte, e anche di parecchio. La partita di ritorno ha una cosa certificata: per passare devi fare più di un gol, e la Roma i gol ha una grande difficoltà a farli… Il rigore? La mano blocca la traiettoria del pallone che altrimenti sarebbe filtrato in area, da regolamento ci stava…”

David Rossi (Rete Sport): “A fine partita ieri sera ero abbastanza fiducioso, il Feyenoord non mi ha fatto grande impressione, mi sembra una squadra normale, mediocre, che in casa si galvanizza e va avanti a folate, e fuori casa rende di meno. Questa fiducia è stata minata dal fatto che è condivisa da più parti, e questo mi preoccupa. Perchè il pericolo è che da qua a giovedì prossimo il messaggio che passi sia questo, che sia scontata la rimonta. E quando la Roma si lascia andare a questo tipo di certezza è lì che toppa…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Roma sfortunata? Non esiste la sfortuna. A me non è sembrata la peggiore Roma dell’anno, ha giocato una discreta partita, si è procurata un rigore, una traversa presa, non ha sofferto mai perchè parate di Rui Patricio non me le ricordo. Il Feyenoord non mi sembra una squadra impossibile da superare, è battibile e vulnerabile. Il problema è che hai perso altri due giocatori, e in una rosa come la nostr sono tanti. Non so se sia un vantaggio o uno svantaggio perdere questo Abraham, ma è comunque un’alternativa che non hai. Mourinho mi è apparso sconsolato: Dybala, Abraham e Solbakken sono tre attaccanti che non avrai. Ma ribaltare l’1 a 0 non è impossibile, si può fare…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Ieri c’è stata una concomitanza di situazioni che hanno portato a una sconfitta immeritata della Roma: Dybala che si fa male, il rigore che doveva battere lui, poi il palo, la traversa, il fatto che giochi senza punte… Tutte cose che ti portano a perdere la partita. Il Feyenoord è una squadra organizzata, con un paio di buoni giocatori, e niente di più. La Roma con un attaccante qualsiasi, con un Gabbiadini, ieri vinceva la partita. Una critica però a Mourinho va fatta: Pellegrini non può giocare al posto di Wijnaldum, e non tanto per il rigore. Non è all’altezza e non so se lo sarà mai più. Wijnaldum è un giocatore vero, si sta riprendendo, e non ho capito questa scelta. Abraham? Quasi sconvolgente per quanto è inguardabile. Se era un altro tipo di calciatore, avrei detto che stava giocando contro. E’ incredibile, è imbarazzante, non tira mai in porta. E se pensiamo che Belotti è l’eroe dell’Olimpico ti prende una tristezza… Tutti a dire che all’Olimpico è facile, ma devi fare due gol, e chi glieli fa?…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “Il primo quarto d’ora dalla TV non si vedeva niente, tra il sole, le riprese…Partita abbastanza sfortunata dalla Roma, tra il rigore, i pali, l’errore di El Shaarawy… Il Feyenoord non mi sembra imbattibile. La Roma però l’anno prossimo deve trovare non un centravanti, ma due. Giocare senza centravanti è difficile per tutti. Io penso che la Roma possa ribaltarla, è più forte del Feyenoord. Molto dipenderà da come starà Dybala, e poi c’è l’Olimpico. Io penso che giovedì si può fare festa… Il post di Wijnaldujm a fine partita? Siccome penso che sia complicato che possa restare alla Roma, visto i costi e l’arrivo di Aouar, penso che possa finire la sua carriera proprio al Feyenoord…”

Paolo Cento (Rete Sport): “Abbiamo descritto il Feyenoord come fosse il nuovo miracolo del calcio olandese, e questo ha creato anche nei nostri giocatori un timore eccessivo. E invece mi sono sembrati una squadra normale. Questa è una squadra che vale l’Udinese, da metà classifica del calcio italiano. Mi sembra abbondantemente alla portata della Roma. Ieri sì c’è stata la sfortuna, ma non puoi mancare occasioni del genere, potevi addirittura vincerla. La Roma ha perso una grande occasione. Wijnaldum? Giocatore che in campo ci sta, ma anche ieri non ha atto la differenza e non è che mi ammazzo se va via…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Io credo che ci sono molti spunti che ci confortano dopo la partita di ieri. Ci dà fastidio il risultato e le occasioni sprecate, tipo il rigore. Il calcio resta un mistero insondabile. Se in altre partite la Roma era andata in difficoltà, ieri ho visto una squadra mai in affanno, anche nei momenti di maggior pressione tentate senza successo dal Feyenoord. ìLa Roma ha imbrigliato senza troppe difficoltà la squadra più forte del calcio olandese…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Alla Roma do 5,5, di più non mi sento di dargli. Ha avuto le occasioni per segnare, ma alla fine ne esce male. Giocatori assolutamente fuori forma, da Pellegrini, a Abraham e Belotti, e questo mi preoccupa molto: al ritorno devi fare due gol per passare il turno. E chi li fa quei gol?… Rui Patricio parte troppo in ritardo sul tiro di Wieffer, non me lo aspetto da un portiere delle sua esperienza… Pellegrini non riesce più a essere decisivo, a essere capitano riconosciuto: il tiro non gli riesce, l’assist nemmeno. Sul rigore, un attaccante in difficoltà come Abraham doveva andare a prendersi quel pallone e non mollarlo più…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Voto alla Roma di ieri? Cinque e mezzo. E’ stata molto sfortunata, non meritava di perdere, ma alla fine è stato uno a zero. Io non riesco a dare la sufficienza a chi perde. El Shaarawy che tira fuori da ottima posizione non è sfortuna, è un errore, il rigore sbagliato è un errore. Mou dice che non ha Haaland, ma tante squadre non ce l’hanno, eppure i gol li fanno. La preoccupazione grande è l’infortunio di Dybala. Passaggio del turno? Per me la Roma resta favorita, le do il 55% di possibilità, però ha perso una grande occasione. Il Feyenoord ha dimostrato di non essere una grande squadra, e la Roma poteva fare qualcosa di più ieri…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La Roma secondo me è stata sufficiente ieri, è stata obiettivamente sfortunata, non meritava di perdere. Gli infortuni cominciano a diventare troppi ora che ti giochi tutte queste partite decisive. Senza Dybala le cose si complicano… A mio avviso la Roma ha dimostrato, come sapevamo, di essere superiore al Feyenoord. Io credo che le possibilità di rimontare ci siano, per me è ancora favorita perchè in casa si trasforma con i propri tifosi. Però perdere Dybala ti può pesare tanto sia in coppa che in campionato: io non penso possa giocare la gara di ritorno. Una ventina di giorni gli servirà per recuperare, e senza di lui è tutto più complicato. Abraham e Belotti non fanno mai gol, non dico che devi segnare come Haaland, ma un minimo. Ora che non hai nemmeno Dybala e Solbakken diventa difficile gestire le prossime partite…”

