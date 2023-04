Primavera, che batosta dal Lecce! Burnete scatenato, la Roma perde 5 a 0

NOTIZIE AS ROMA – Pesantissima battuta d’arresto della Roma Primavera, travolta dal Lecce capolista con un roboante 5 a 0.

I ragazzi di Guidi non sono stati mai in partita: il primo tempo si chiude per 2 a 0 a favore dei padroni di casa, a segno con Corfirzen e Burnete, autentico mattatore del match.

Nella ripresa infatti l’attaccante rumeno dei salentini si scatena e colpisce per altre tre volte, chiudendo la partita con ben quattro gol all’attivo.

IL TABELLINO DEL MATCH

US LECCE (4-3-3) : Borbei; Pol Muñoz, Hasić [C], Paşcalău, Dorgu; Berisha, Vulturar (C) (77′ McJannett), Samek; Corfirzen (59′ Daka), Burnete (83′ Bruhn), Salomaa (83′ Kljun).

A disp.: Moccia (GK), Leone (GK), Bruns, Gueddar, Ciucci, Dos Reis Nikko, Kaušinis, Davis.

All.: Coppitelli.

AS ROMA (3-4-2-1) : Baldi; Keramitsis (65′ Pellegrini), Faticanti (C) (46′ Falasca), Chesti; Missori (46′ Louakima), Pisilli, Vetkal, Cherubini [C]; Cassano (79′ Ruggiero), Pagano; Misitano (46′ Padula).

A disp.: Razumejevs (GK), Del Bello (GK), Foubert-Jacquemin, D’Alessio, Silva, Bolzan, Mannini, Golič.

All.: Guidi.

Arbitro: Sig. Kevin Bonacina di Bergamo.

Assistente 1: Sig. Rodolfo Spataro di Rossano.

Assistente 2: Sig. Michele Rispoli di Locri.

Marcatori: 21′ Corfirzen (US Lecce), 43′ Burnete (US Lecce), 63′ Burnete (US Lecce), 64′ Burnete (US Lecce), 81′ Burnete (US Lecce).

Ammoniti: 27′ Missori (AS Roma), 28′ Baldi (AS Roma), 45′ Vulturar (US Lecce), 62′ Keramitsis (AS Roma).

Espulsi: 29′ Coppitelli (US Lecce), 88′ Paşcalău (US Lecce).

Note: recupero 3’pt, 2’st. Calci d’angolo: 5-8. Temperatura: 17°C (Prevalentemente soleggiato).