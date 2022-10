Dybala, gol e infortunio: l’argentino lascia il campo sconsolato per un problema muscolare

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tremano i romanisti, si è fatto male Paulo Dybala nel posticipo serale contro il Lecce allo Stadio Olimpico.

La Joya prima segna il rigore del due a uno giallorosso con un perfetto mancino a spiazzare il portiere, ma subito dopo aver calciato l’argentino ha avvertito dolore alla coscia sinistra.

Un problema muscolare immediato che non ha permesso a Dybala nemmeno di esultare per la rete del nuovo vantaggio romanista. L’attaccante è stato immediatamente sostituto da Mourinho, e in panchina l’argentino è apparso affranto, particolarmente preoccupato per il dolore che ha avvertito.

Dybala alla vigilia era in forse per un affaticamento muscolare. Nelle prossime ore effettuerà i controlli per capire l’entità del problema: le sensazioni non sono positive, la Roma rischia stavolta di perderlo a lungo.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini