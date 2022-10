ROMA-LECCE: 2-1 (6′ Smalling, 39′ Strefezza, 48′ Dybala). I giallorossi la spuntano con qualche affanno di troppo

AS ROMA NEWS – Dopo il passo falso contro il Betis, la Roma torna subito di scena all’Olimpico per affrontare il Lecce nel match valido per la nona giornata di campionato.

I salentini hanno approcciato discretamente alla Serie A, anche se per il momento possono vantare solo una vittoria (esterna, contro la Salernitana) e un pareggio di prestigio ottenuto sul campo del Napoli, da allora sempre vincente in ogni competizione.

Per i giallorossi la parola d’ordine è vincere per continuare la corsa verso la zona Champions, il grande obiettivo stagionale dei capitolini.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

95′ – Finita! La Roma porta a casa tre punti senza brillare. Il Lecce, quasi mai pericoloso, riesce a restare in partita fino alla fine nonostante l’inferiorità numerica. I capitolini falliscono la solita dose enorme di palle gol e perdono Dybala per infortunio. Sorride a metà Mourinho.

94′ – OCCASIONE ROMA! Shomurodov in contropiede fallisce il gol della vittoria facendosi parare il tiro! Poi Abraham non riesce a ribadire la palla in porta!

90′ – Cinque minuti di recupero.

89′ – Gol annullato a Abraham per fuorigioco di Pellegrini!

88′ – CAMBIO ROMA: dentro Kumbulla, fuori Mancini.

88′ – OCCASIONE ROMA! Cross di Cristante perfetto a centro area, Abraham colpisce di testa ma trova la parata di Falcone!

85′ – Ultimi cinque minuti. Ora il Lecce, rimasto in partita, ci crede e prova qualche sortita offensiva alla ricerca del gol del pari. La Roma sembra intenzionata a gestire.

82′ – Abraham col destro a centro area cicca il pallone fallendo l’impatto decisivo.

81′ – CAMBIO LECCE: dentro Colombo, fuori Banda.

77′ – CAMBIO ROMA: dentro Shomurodov, fuori Belotti

74′ – OCCASIONE ROMA: bel cross di Zalewski per la testa di Belotti, conclusione deviata in angolo!

71′ – CAMBIO LECCE: dentro Helgason e Di Francesco, fuori Strefezza e Askildsen.

65′ – La Roma sta cercando di trovare il gol che chiuda la partita, ma la manovra è lenta e il Lecce è sempre chiuso sulla propria trequarti.

62′ – Ammonito Mancini per un intervento in ritardo.

60′ – Ammonito Ibanez.

54′ – OCCASIONE ROMA! Abraham di sponda lancia Zalewski in porta, il polacco calcia sul primo palo ma trova la gran parata del portiere!

49′ – CAMBIO ROMA: non ce la fa Dybala, dentro Matic.

48′ – GOOOOOL!! DYBALA! L’argentino spiazza il portiere e riporta avanti la Roma! Ma la Joya non esulta e si tocca subito la gamba!

46′ – RIGORE ROMA! Abraham steso in area, l’arbitro indica il dischetto!

46′ – Si riparte. Dentro Abraham e Spinazzola, fuori Zaniolo e Vina. Nel Lecce dentro Blin per Gonzalez.

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce uno a uno questo primo tempo tra Roma e Lecce. Punteggio che ha quasi dell’incredibile per quanto visto in campo: solita valanga di occasioni sprecate dai giallorossi, puniti dal primo tiro in porta degli ospiti. Lecce in dieci per l’espulsione di Hjulmand.

41′ – OCCASIONE ROMA! Dybala mette in porta Zaniolo che perde troppo tempo per spostarsi la palla sul sinistro e viene chiuso! Che errore!

39′ – PAREGGIO LECCE. STREFEZZA. Flipper in area dopo un angolo, la palla arriva all’attaccante dei salentini che con un destro rasoterra batte Rui Patricio sul primo palo.

35′ – Roma in controllo del match, alla ricerca del gol del raddoppio che metta in ghiaccio la partita. Il Lecce si difende con tutti gli effettivi sulla propria trequarti.

30′ – Lecce pericoloso con Banda che scatta a sinistra e serve Ceesay in area, il tiro viene murato da Smalling in angolo.

28′ – OCCASIONE ROMA! Belotti scarica la palla a Pellegrini che dal limite ha tempo per prendere la mira, ma la sua conclusione non inquadra la porta!

22′ – ESPULSO HJULMAND! Rosso diretto dell’arbitro dopo aver rivisto l’azione al monitor.

20′ – Duro intervento di Hjulmand su Belotti, il Var controlla il possibile rosso.

14′ – Zalewski torna in campo.

13′ – Si fa male anche Zalewski, colpito alla caviglia sinistra. Preoccupazione sulla panchina della Roma.

12′ – OCCASIONE ROMA! Pellegrini col tacco lancia Cristante che gli ridà palla, il capitano dall’interno dell’area calcia col piatto destro mandando la palla fuori di poco!

9′ – OCCASIONE ROMA! Gran numero di Zaniolo, palla sul secondo palo su cui nessuno arriva, poi Zalewski la rimette in mezzo e Smalling addirittura col tacco non inquadra la porta!

6′ – GOOOOOOOOL!!!! SMALLING!!! Cross di Pellegrini dalla destra, Smalling in area stacca benissimo sul secondo palo e di testa batte il portiere avversario! Roma subito avanti!!

0′ – Fischio d’inizio, comincia Roma-Lecce!

GLI AGGIORNAMENTI LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 19:55 – Questa la formazione ufficiale del Lecce: Falcone: Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella; Askildsen, Hjulmand, Gonzalez; Banda, Ceesay, Strefezza

Ore 19:45 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata dal club giallorosso con un tweet: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Cristante, Pellegrini, Vina; Dybala, Zaniolo; Belotti.

Ore 18:45 – Cielo poco nuvoloso sopra l’Olimpico, terreno di gioco che sembra migliorare rispetto alle precedenti apparizioni. Diversi rebus di formazione nella Roma, tra pochissimo vi comunicheremo le scelte dei due allenatori.

ROMA-LECCE, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Cristante, Pellegrini, Viña; Dybala, Zaniolo; Belotti. All.: José Mourinho.

A disposizione: Svilar, Boer, Spinazzola, Kumbulla, Missori, Tripi, Camara, Matic, Bove, El Shaarawy, Shomurodov, Abraham.

LECCE (4-3-3): Falcone: Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella; Askildsen, Hjulmand, Gonzalez; Banda, Ceesay, Strefezza. All.: Marco Baroni.

A disposizione: Bleve, Brancolini, Dermaku, Cetin, Pongracic, Colombo, Di Francesco, Tuia, Helgason, Listkowski, Gallo, Oudin, Blin, Voelkerling, Rodriguez.

Arbitro: Prontera di Bologna

Assistenti: Alassio e Mokthar

IV uomo: Minelli

Var: Banti

Avar: Abbattista

Giallorossi.net – Andrea Fiorini