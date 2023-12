Dybala, infortunio nel primo tempo di Roma-Fiorentina: l’argentino costretto a lasciare il campo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Brutta notizia per la Roma e per Dybala nel corso del primo tempo di Roma-Fiorentina.

L’attaccante giallorosso infatti è stato costretto a lasciare il terreno di gioco a metà frazione dopo un contrasto con Arthur. La Joya si è toccato con insistenza il flessore e poi ha chiesto il cambio.

Al suoi posto Josè Mourinho ha fatto entrare Sardar Azmoun. Da capire se si tratta nuovamente di un problema muscolare per l’argentino, che rischia di restare fuori in un momento chiave della stagione romanista. Seguiranno aggiornamenti.

Giallorossi.net – A. F.