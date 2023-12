(LIVE!) ROMA-FIORENTINA, le formazioni ufficiali: Kristensen e Zalewski sulle fasce, Pellegrini torna titolare

AS ROMA NEWS – Questa sera all’Olimpico si gioca il primo di una serie di big match che la Roma dovrà affrontare da qui fino alla metà del prossimo gennaio.

Si parte con la Fiorentina di Italiano, distante dai giallorossi un solo punto in classifica. La viola è una squadra di qualità, che gioca un calcio offensivo ben organizzato e con interpreti di livello. Servirà dunque una Roma concentrata e sul pezzo per ottenere i tre punti in palio, pesantissimi visti i risultati del weekend.

Vi lasciamo alle ultime in diretta dall’Olimpico sulle formazioni ufficiali delle due squadre e quindi al racconto live del match, che si preannuncia piuttosto scoppiettante. Forza Roma.

LE ULTIME LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 19:35 – Questa la formazione ufficiale della Roma scelta da mister Mourinho per la partita di stasera e anticipata da Sky Sport: Rui Patricio, Mancini, Llorente, Ndicka, Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Zalewski, Dybala, Lukaku.

Ore 18:45 – Cielo poco nuvoloso sopra l’Olimpico, temperatura intorno ai 10 gradi. Terreno di gioco che appare in discrete condizioni. Tra poco vi comunicheremo le scelte definitive dei due allenatori per il match di questa sera.

ROMA-FIORENTINA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-5-2): Rui Patricio, Mancini, Llorente, Ndicka, Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Zalewski, Dybala, Lukaku. All.: Mourinho.

A disp.: –

FIORENTINA (DA CONFERMARE): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Beltràn. All.: Italiano.

A disp.: –

Giallorossi.net – Andrea Fiorini