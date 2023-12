ROMA-FIORENTINA 1-1: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma porta a casa un punto prezioso quanto sofferto dopo una partita stranissima. Con la Fiorentina finisce 1 a 1, e i giallorossi restano al quarto posto.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Olimpico per affrontare i toscani nel match valido per la quattordicesima giornata di campionato:

Rui Patricio 7 – Poco impegnato nel primo tempo, si esalta nella ripresa con un paio di interventi provvidenziali.

Mancini 6,5 – Uno svarione nel finale di primo tempo in una gara di sostanza. Prezioso nel finale.

Llorente 6,5 – Chiusure di livello in un finale di gara incandescente. Non perde la testa e resta lucido.

Ndicka 6 – Qualche piccola dormitina ma nel complesso porta a casa una prestazione solida.

Kristensen 6 – Comincia bene, ma piano piano la sua spinta sulla fascia si fa sempre meno pungente. Qualche errore di troppo in appoggio. Difende però con attenzione.

Cristante 6 – Primo tempo così con qualche sfumatura, nel finale però è prezioso giocando a tutto campo.

Paredes 6 – Da lui ci si aspetta più qualità nelle giocate, però è un punto di riferimento prezioso della mediana di Mou.

Pellegrini 5 – Non brilla. Qualche giocatina ma manca la sostanza. Male. Dall’85’ Bove sv.

Zalewski 5 – Ingenuo nella doppia ammonizione. Ma a parte una discesa iniziale, la sua prestazione è poco appariscente.

Dybala 7 – Sforna con un tocco d’esterno da applausi l’assist per il vantaggio iniziale di Lukaku. Dispensa giocate di qualità, ma sul più bello si fa male. Dal 24′ Azmoun 6 – La sua prestazione, generosa ma imprecisa, dura poco meno di un’ora perchè anche lui si fa male ed è costretto a uscire. Dal 61′ El Shaarawy 6,5 – Encomiabile il suo impegno, è l’unico che anche in inferiorità numerica riesce a creare qualche grattacapo alla difesa viola.

Lukaku 6 – Sblocca il match con un gol da bomber puro. Con Dybala si trova che è una meraviglia, ma quando l’argentino esce anche la sua prestazione ne risente. Si fa cacciare per eccesso di foga. Peccato.

JOSE’ MOURINHO 6 – La Roma parte forte, ma con l’uscita di Dybala la squadra sembra perdere ogni riferimento. Lo zampino di Rapuano e gli infortuni cambiano completamente l’inerzia di un match che appariva in controllo. Ma il punto è prezioso.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini