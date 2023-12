ITALIANO: “La Roma pensava solo a difendere. Dovevamo essere più lucidi, ma la nostra partita è stata straordinaria”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro la Roma.

Ecco le dichiarazioni del tecnico dei viola ai microfoni dei giornalisti di DAZN al termine della partita:

Quanto si sta mangiando le mani?

“Doppia superiorità numerica per pochi minuti, ma potevamo fare ancora male alla Roma. Secondo tempo straordinario dopo un brutto approccio e la Roma ne ha approfittato. Poi abbiamo preso in mano la gara e creato tante occasioni. Potevamo approfittare di una Roma che pensava solo a difendere, potevamo essere più lucidi in zona gol. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, hanno avuto grande carattere e non è facile quando si è sotto 1-0 in uno stadio così”.

Dopo il gol subito ha detto ai suoi ragazzi di continuare a giocare.

“Abbiamo concesso il gol in maniera ingenua, abbiamo verticalizzato e perso il pallone invece di muoverlo. La Roma è brava a ripartire e ad occupare l’area con tanti uomini, hanno fatto una grande giocata in occasione del gol. Partita straordinaria da parte nostra contro una squadra forte e uno stadio infuocato. Bicchiere non mezzo pieno, ma 3/4”.

Ti aspettavi questa partita? Come sta Gonzalez?

“Partita che mi aspettavo, parte sempre forte e passa in vantaggio in casa. Non ce l’abbiamo fatta a reggere, hanno fatto una giocata da fuoriclasse. Per rimettere a posto questa partita serve qualità e carattere. Gonzalez si è allenato per 8 giorni a parte e ieri ha fatto la rifinitura con noi. Sapete quando è importante per noi, stava anche per fare gol di testa oggi. Lo abbiamo recuperato, siamo contenti”.

Cosa serve per colmare il piccolo gap con le big?

“Vedo una Fiorentina in crescita anche se a volte alterniamo spezzoni di partita in cui non siamo noi. Contro le big offriamo sempre prestazioni di grande livello, concediamo poco e tiriamo tanto. Dobbiamo migliorare sotto porta, ma troveremo la strada giusta. Dobbiamo avere continuità di prestazioni e risultati ed è quello che stiamo inseguendo”.

L’obiettivo diventerebbe la zona Champions dopo aver colmato il gap?

“Il nostro obiettivo è di migliorare il settimo e l’ottavo posto dei miei due anni. Dobbiamo migliorare attraverso le prestazioni e il carattere. Vogliamo rimanere in tutte le competizioni, questi sono i nostri obiettivi stagionali”.

Di cosa ha parlato con i calciatori della Roma al termine della partita?

“L’entrata di Lukaku è stata davvero brutta, non ci siamo capiti e ho spiegato loro cosa avevo detto. Poi ci siamo chiariti, tutto risolto”.