Mourinho e la Roma in silenzio stampa al termine del match contro la Fiorentina

AS ROMA NEWS – Mister Josè Mourinho non si presenterà davanti ai microfoni dei giornalisti per commentare la prestazione dei suoi calciatori al termine di Roma-Fiorentina.

L’allenatore giallorosso ha deciso di non commentare quanto accaduto questa sera, e lo stesso ha scelto il club capitolino: nessun tesserato della Roma rilascerà dichiarazioni dopo il pari contro i viola.

Tante le decisioni di Rapuano che hanno fatto discutere e infuriare l’Olimpico: due espulsioni per i giallorossi, che hanno chiuso il match in nove. La Roma dunque resta in silenzio dopo l’1 a 1 interno contro la Fiorentina.

Giallorossi.net – A. F.