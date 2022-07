Dybala, slitta l’annuncio: da ultimare i contratti. Conferenza stampa di presentazione fissata per il 6 agosto

PRESENTAZIONE DYBALA – In attesa dell’ufficialità dell’acquisto di Paulo Dybala da parte della Roma, è stata svelata la data di presentazione del giocatore alla stampa.

Ad anticiparla è stata Sky Sport tramite Angelo Mangiante, in diretta da Albufeira, dove la Roma sta svolgendo il ritiro pre-stagione. Il giornalista ha svelato che la conferenza stampa di presentazione è fissata per il 6 agosto. Non si conosce ancora l’orario della conferenza.

Intanto l’ufficialità di Dybala alla Roma tarda ad arrivare: ci vorrà ancora del tempo prima che tutti i contratti vengano ultimati. Il giocatore dunque oggi non partirà con la squadra in vista della partita contro lo Sporting che si giocherà tra pochi minuti.