Roma-Shakhtar Donetsk: il test match all’Olimpico contro gli ucraini sarà il 7 agosto

NOTIZE AS ROMA – Dal ritiro della Roma arrivano conferme per quanto riguarda le altre date del pre-campionato giallorosso. A riferirle, in particolare, è il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante.

La notizia riguarda la data scelta per l’amichevole della squadra di Josè Mourinho contro gli ucraini dello Shakthar Donetsk, che si disputerà il 7 agosto, esattamente una settimana prima della prima giornata del campionato di Serie A.

Il match andrà in scena allo Stadio Olimpico di Roma.