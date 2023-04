DYBALA: “La gente di Roma è pazzesca. Abbiamo un allenatore con una mentalità incredibile, ora vogliamo un’altra finale”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Paulo Dybala parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Feyenoord.

Queste le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di Europa League appena conclusa allo stadio Olimpico:

Sono rimasto piacevolmente sorpreso dal tuo piede destro (commento di Alessandro Del Piero, ndr).

“Lo uso poco, oggi non volevo usarlo molto perché avevo fastidio, ma per lo stop va bene. Dovevo rischiare”.

Il pubblico?

“La strada che abbiamo fatta da Trigoria a qui è stata incredibile, è incredibile come come la gente qui vive il calcio. È stata una roba bella, lo stadio pieno con 70mila persone ti aiuta nei momenti di difficoltà, sono come un giocatore in più. Sul 2-1 la gente ha continuato a spingere, ma lo abbiamo fatto noi. Quando ci hanno segnato ho avuto un po’ di paura, ma l’abbiamo pareggiata e poi abbiamo vinto ai supplementari”.

Cosa ha di così speciale questa squadra?

“Tutti abbiamo voglia di vincere, l’allenatore ha una mentalità incredibile. Il mister ci aveva detto che la partita sarebbe stata così. Questa squadra sa cosa significa vincere in Europa, la mentalità c’è. Mancano poche partite, speriamo di continuare così e di portare la Roma in finale”.

Hai parlato con Totti?

“Ci ho parlato alcune volte, non l’ho mai visto qua a Roma. Mi farebbe piacere andare a prendere un caffè o andare a cena con lui. Ho grande rispetto per lui. C’era anche De Rossi, li ho visti sullo schermo dello stadio. Tutti vogliono vedere questa Roma e di vederla vincere”.

Quanto è importante avere un allenatore come Mourinho?

“Tutti lo conosciamo. In ogni squadra in cui è stato ha vinto. La sua mentalità ti trascina, sa come sono le partite, sapeva che la partita di oggi poteva andare così e ci ha spinto a dare qualcosa in più. Nel momento in cui ha cambiato il sistema di gioco la squadra ha ottenuto il risultato e abbiamo giocato meglio. Abbiamo vinto meritatamente. Spero di poter continuare così e che la squadra continui così. Daremo il massimo per giocare la finale”.

Il tuo gol è simile a quello fatto contro la Lazio.

“Sì, ho segnato in scivolata e la palla è andata in quell’angolo. L’inizio dell’azione però era diverso, anche lì però era a fine partita. Quella porta mi porta fortuna”.